Stand: 05.05.2022 10:20 Uhr Auto rollt ohne Fahrer los: Fünfjähriger schwer verletzt

Ein fünfjähriger Junge ist von einem führerlosen Pkw in Emstek gerammt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind wurde am Mittwochabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug war nach ersten Erkenntnissen der Ermittler auf einem Privatgrundstück in der Gemeinde im Landkreis Cloppenburg abgestellt worden und aus ungeklärten Gründen losgerollt, wie es hieß. Kurz darauf stieß der Wagen gegen den Jungen, der sich in der Nähe aufgehalten habe. Weitere Details zum genauen Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.05.2022 | 06:30 Uhr