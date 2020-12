Ausschuss: Bremen soll Ausstieg aus JadeWeserPort prüfen Stand: 03.12.2020 11:51 Uhr Das Land Bremen soll einen Ausstieg aus dem JadeWeserPort prüfen - das hat der Häfenausschuss der Bürgerschaft gefordert. Zuvor hatte der Senat zwei Millionen Euro für die Instandhaltung freigegeben.

Sollten die Kosten wie angekündigt weiter steigen, stehe zur Diskussion, ob man die Zusammenarbeit mit Niedersachsen beim JadeWeserPort beendet, hieß es im Häfenausschuss. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Beide Länder hatten den Tiefwasserhafen gemeinsam gebaut und seit der Eröffnung im Jahr 2021 gehört er ihnen auch gemeinsam. Doch von Beginn an blieb der einzige deutsche Tiefwasserhafen weit hinter den Erwartungen zurück. Die Umschlagszahlen sind zu niedrig und der Hafen macht Defizite in Millionenhöhe.

Althusmann glaubt nicht an einen Ausstieg Bremens

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) geht allerdings nach den "Jahren der guten Zusammenarbeit in der Realisierungsgesellschaft" davon aus, dass "Bremen nach wie vor ein hohes Interesse daran hat, dass der JadeWeserPort zu einem Erfolg geführt wird". Schließlich habe man nicht umsonst gemeinsam mehr als eine Milliarde Euro investiert, so Althusmann.

Häfensenatorin kündigt Kosten-Nutzen-Bericht an

Bremens Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Claudia Schilling, warnte vor einem Schnellschuss. Sie kündigte für Mitte kommenden Jahres einen Bericht darüber an, wie hoch Kosten und Nutzen des JadeWeserPorts für Bremen sind. Als Grund für die jetzt fälligen unerwarteten Ausgaben nannte Schilling höhere Kosten für Baggerarbeiten im JadeWeserPort. Bislang ist die Realisierungsgesellschaft für die Instandhaltungskosten aufgekommen. Einem Bericht des "Weserkuriers" zufolge sind deren Rücklagen aber bis zum Ende des Jahres ausgeschöpft.

Vorwurf: Geld fehlt für bremische Stadthäfen

Bis 2024 müssen die Anteilseigner Niedersachsen und Bremen 22 Millionen Euro für den JadeWeserPort zuschießen. Dagegen regt sich in Bremen Widerstand in Politik und bei den Hafenbetreibern. Bremens Anteil am Tiefwasserhafen erweise sich immer mehr als Millionengrab, kritisierte der Präsidiumssprecher der Bremischen Hafenvertretung, Christoph Bruns. Bremen finanziere seine eigene Konkurrenz. Zudem, so der Vorwurf, fehlten die Gelder für Projekte der übrigen bremischen Stadthäfen.

Weitere Informationen 40.000 Container weniger am JadeWeserPort Schlechte Nachrichten für den JadeWeserPort: Die Reederei Maersk stellt ihre Indien-Route ein. Dadurch bricht das Container-Geschäft in Wilhelmshaven um 40.000 Stück im Jahr ein. (16.09.2020) mehr Häfen im Norden verhandeln über Zusammenarbeit Nach massiven Umschlagseinbußen verhandeln die Hafenbetreiber Eurogate und HHLA über eine mögliche Kooperation. Ziel ist es, gegen Rotterdam und Antwerpen zu bestehen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.12.2020 | 09:00 Uhr