Stand: 02.11.2020 13:49 Uhr Aurich: Feuerwehr rettet Ehepaar aus brennendem Haus

Die Feuerwehr in Aurich hat ein älteres Ehepaar aus einem brennenden Haus gerettet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Montag zu dem Brand in dem Zweifamilienhaus in Aurich gerufen worden. Drei Bewohner hatten das Gebäude da schon verlassen. Die Feuerwehrleute holten die Eheleute mit Atemschutzmasken aus ihrer Erdgeschosswohnung. Kurz darauf brannte das ganze Haus. Die Ursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.11.2020 | 13:30 Uhr