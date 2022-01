Stand: 24.01.2022 09:38 Uhr Aurich-Dietrichsfeld: Pkw brennt in der Nacht aus

In der Nacht zu Montag ist ein Auto im Auricher Ortsteil Dietrichsfeld in Brand geraten und durch das Feuer zerstört worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Fahrer des Autos hatte sein Fahrzeug gegen 3 Uhr am Straßenrand abgestellt und für kurze Zeit verlassen. Unmittelbar danach schlugen Flammen aus dem Fahrzeuginneren. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand das Fahrzeug den Angaben zufolge in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Personen wurden nicht verletzt.

