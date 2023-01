Stand: 14.01.2023 14:00 Uhr Aurich: 84-jährige vermisste Frau leblos aufgefunden

In Aurich ist eine seit Mittwoch vermisste 84-Jährige nach einem Zeugenhinweis am Samstagmorgen tot auf einem Grundstück im Stadtteil Popens entdeckt worden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau feststellen können, teilte die Polizei mit. Es gibt laut den Beamten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Seniorin war zuletzt in der Nacht zu Mittwoch um kurz nach 3 Uhr in einer Pflegeeinrichtung gesehen worden. Seitdem fehlte von ihr jede Spur. Vermutlich hatte sie die Einrichtung zu Fuß mit ihrem Rollator verlassen. Ein Großaufgebot an Polizei- und Rettungskräften suchte nach der Frau. Im Einsatz waren unter anderem 200 Feuerwehrleute, mehrere Suchhunde, Drohnen und ein Polizeihubschrauber.

