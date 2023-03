Stand: 22.03.2023 07:45 Uhr Aurich: 50-Jährige wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht

Vor dem Landgericht Aurich muss sich von Mittwoch an eine Frau aus Emden wegen schwerer und besonders schwerer Brandstiftung verantworten. Die 50-Jährige soll in Emden mehrere Brände gelegt haben. In einem Fall soll ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden sein. Die Frau soll die Feuer jeweils in Mehrfamilienhäusern gelegt haben. Verletzt wurde dabei niemand. Der 50 Jahre alten Emderin sei bewusst gewesen, dass sich die Bewohner in ihren Häusern befanden, so die Auricher Anklagebehörde. Die 50-Jährige soll die Feuer in den Jahren 2019 bis 2022 gelegt haben.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.03.2023 | 07:30 Uhr