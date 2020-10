Stand: 30.10.2020 07:41 Uhr Atomkraftgegener zeigen Besitzer von Castor-Schiff an

Atomkraftgegner haben den Eigentümer des Castor-Transportschiffes angezeigt. Der mit sechs Castor-Behältern beladene Frachter "Pacific Grebe" noch vor der Abfahrt aus dem englischen Hafen Barrow-in-Furness am Dienstagabend das Positionserkennungssystem AIS abgeschaltet. Damit sei das Schiff vom öffentlichen Radar verschwunden, teilte das Protestbündnis "Castor stoppen" mit. Das sei ein Verstoß gegen das internationale Seerecht. Für Berufsschiffe einer bestimmten Größe ist das Funksystem AIS im Seeverkehr Pflicht, um Kollisionen zu vermeiden. Nur Kriegsschiffe fallen nicht unter diese Regelungen. Die Castoren auf dem Frachter sollen in Nordenham auf einen Güterzug umgeladen werden und von dort quer durch Niedersachsen ins hessische Zwischenlager Biblis gebracht werden. Der Zug wurde nach Angaben der Atomkraftgegner mittlerweile in Nordenham bereitgestellt. Sie rechnen mit einer baldigen Ankunft des Schiffes.

