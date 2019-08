Stand: 22.08.2019 11:46 Uhr

Asbest bei Brand in Westerstede freigesetzt

Beim Brand einer Tennishalle am Montag in Westerstede (Landkreis Ammerland) sind offenbar erhebliche Mengen Asbest freigesetzt worden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sollen die giftigen Fasern bis an den Stadtrand getragen worden sein. Betroffen sind die Ammerland-Klinik, das Waldstadion, ein Wald und möglicherweise auch Privatgrundstücke.

Einschränkungen in der Ammerland-Klinik

Wie groß das Ausmaß tatsächlich ist, lässt die Versicherung des Tennisvereins nun von Experten überprüfen. Die Stadt Westerstede ist für die Gefahrenabwehr zuständig und hat vorsorglich größere Areale abgesperrt, nachdem an einigen Stellen Asbest gefunden worden war. In der Ammerland-Klinik wurde in medizinischen Bereichen vorsorglich die Lüftungsanlage abgestellt, in einigen Patientenzimmern dürfen die Fenster nicht mehr geöffnet werden. Außerdem ist der Hubschrauber-Landeplatz derzeit gesperrt, weil er gereinigt werden muss. Die Patienten könnten aber weiterhin medizinisch versorgt werden, sagte ein Kliniksprecher.

Asbest: Eigenschaften und Gesundheitsgefahren Da Asbest außerordentlich hitze- und weitgehend chemikalienbeständig ist, wurde er in der Vergangenheit im Baubereich häufig genutzt. Die Faserstruktur macht Asbest jedoch bei der Gewinnung, Verwendung und Entsorgung gefährlich. Die sehr feinen Fasern können mit der Atemluft in den Körper gelangen und lebensbedrohliche Erkrankungen auslösen. Die von Asbest ausgehenden Gesundheitsgefahren führten 1995 zu einem Verbot von Asbestprodukten in Deutschland. (Quelle: Umweltbundesamt)

Möglicherweise auch Schaulustige betroffen

Die Feuerwehr versucht, den Asbest durch Wasser zu binden. Fachfirmen durchkämmen die Gegend mit Messgeräten, reinigen und geben dann die Bereiche nach und nach wieder frei. Wie lange es dauern wird, das Gebiet zu untersuchen, sei noch nicht abzusehen, sagte eine Sprecherin der Stadt Westerstede. Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch Menschen Asbest eingeatmet hätten. Beim Brand habe es trotz Warnungen viele Schaulustige gegeben, die von der Polizei vertrieben werden mussten, so die Sprecherin.

