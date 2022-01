Stand: 12.01.2022 18:37 Uhr Arbeiter stirbt auf Baustelle in Otterndorf

Auf der Baustelle der Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) ist am Mittwochmorgen ein Arbeiter tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben stürzte der 53-Jährige etwa 15 Meter in die Tiefe. Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg, der Mann starb noch vor Ort. Seelsorger kümmerten sich um die Kolleginnen und Kollegen des Verstorbenen. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

