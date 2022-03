Stand: 01.03.2022 20:50 Uhr Anrufe und SMS in die Ukraine im EWE-Netz kostenfrei

Der Energieversorger EWE hat am Dienstag mitgeteilt, dass Standardgespräche und SMS aus Deutschland in die Ukraine und aus der Ukraine nach Deutschland kostenfrei sind. Auch für in der Ukraine gebuchten Datenverbindungen entstehen demzufolge keine Kosten. Die Aktion gelte, rückwirkend zum 23. Februar 2022, für alle Privat- und Geschäftskunden mit einem Mobilfunk- oder Festnetzvertrag bei EWE. Die Gebühren werden automatisch ausgesetzt, heißt es in der Mitteilung.

