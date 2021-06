Stand: 10.06.2021 11:10 Uhr Anke van Hove wird Vizepräsidentin am Staatsgerichtshof

Anke van Hove, Präsidentin des Oberlandesgerichts Oldenburg, wird neue Vizepräsidentin beim niedersächsischen Staatsgerichtshof. Die 58-Jährige wurde am Mittwoch vom Niedersächsischen Landtag einstimmig für sieben Jahre in ihr neues Amt gewählt. Hove startet als Vizepräsidentin am 22. Juni. Der niedersächsische Staatsgerichtshof mit Sitz in Bückeburg ist das Verfassungsgericht des Landes Niedersachsen. Wie Landtag und Landesregierung ist er ein Verfassungsorgan.

