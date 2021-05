Stand: 31.05.2021 08:03 Uhr Angler steckt im Geeste-Schlick fest - Feuerwehr rettet ihn

Die Feuerwehr Bremerhaven hat einen völlig erschöpften Angler aus dem Schlick der Geeste gerettet. Der Mann war am Sonntag die Böschung hinuntergestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Als die Feuerwehr eintraf und ihm eine Leiter bereitstellte, schaffte er es vor Erschöpfung nicht, diese zu nutzen. Daraufhin legten die Feuerwehrleute den Angler in eine spezielle Trage und zogen ihn an Seilen aus dem Schlick. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.05.2021 | 06:30 Uhr