Althusmann: Werftstandort auf alle Fälle erhalten

Nur ein paar Wochen ist es her, da war die Welt auf der Meyer Werft noch in Ordnung: Die Kreuzfahrt-Industrie boomte, und die Papenburger Meyer Werft verzeichnete einen Auftrag nach dem anderen in ihren Büchern. Dann kam das neue Coronavirus - und brachte die ganze Branche zum Stillstand. Wann Kreuzfahrten wieder möglich sind, ist ungewiss. Seit Anfang Mai sind die Beschäftigten der Werft in Kurzarbeit, das Unternehmen hat bereits Stellenabbau angekündigt. Ein Runder Tisch unter Leitung von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) war sich am Freitag einig, den Werftstandort an der Ems auf alle Fälle zu erhalten.

Corona-Krise: Was wird aus der Papenburger Meyer Werft? Hallo Niedersachsen - 08.05.2020 19:30 Uhr Die Corona-Krise hat der Kreuzfahrt-Branche massiv zugesetzt. Die Meyer Werft in Papenburg hat Stellenabbau angekündigt. Bei einem Krisengipfel wird über ihre Zukunft beraten.







Nur mit harten Einschnitten durch die Krise?

"Es geht jetzt darum, gemeinsam daran mitzuwirken, der Meyer Werft eine tragfähige Zukunftsperspektive zu geben", sagte Althusmann bei dem Treffen in Hannover. Die Lage auf dem Kreuzfahrtmarkt sei dramatisch. Die Krise werde nur mit harten Einschnitten zu überwinden sein, sagte Meyer-Geschäftsführer Tim Meyer. Auch der Betriebsrat, die IG Metall, Landräte der Region und Politiker aus Land und Bund beteiligten sich am Runden Tisch.

Weniger Leiharbeiter, Qualifizierungen für Stammbelegschaft

Die Forderung von Betriebsratschef Nico Bloem: die Zahl der Leiharbeiter verringern. Der Stammbelegschaft solle mit Kurzarbeit und Qualifizierungen geholfen werden. Der Bezirksleiter der IG Metall an der Küste, Daniel Friedrich, appellierte an alle Beteiligten, gemeinsam einen Weg zum Erhalt der Jobs auf der Werft zu finden. "Mittelfristig sehen wir auch für den Kreuzfahrtmarkt eine gute Perspektive", so Friedrich.

3.500 Mitarbeiter gehören zur Stammbelegschaft der Werft, ebenso viele sind über Werkverträge oder Leiharbeit beschäftigt.

CDU-Bundestagsabgeordnete: "Existenziell bedrohliche Lage"

Es sei eine existentiell bedrohliche Lage für die Meyer Werft und ihre Beschäftigten, hatte die CDU-Bundesabgeordnete Gitta Conneman aus Leer vorab im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen gesagt. Sie hatte auf den Runden Tisch gedrängt.

Grüne: Sitz der Werft darf nicht Luxemburg sein

Die Grünen im Landtag befürworten Hilfsangebote für die Werft. Für Landes- und Bundesmittel müsse die Werft aber ihren offiziellen Sitz von Luxemburg zurück nach Niedersachsen verlegen und einen Aufsichtsrat installieren, forderte Meta Janssen-Kucz von den Grünen.

