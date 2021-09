Stand: 26.09.2021 10:40 Uhr Alkohol getrunken: Fahrer gerät in Aurich mit Auto in Kanal

Ein 19 Jahre alter Autofahrer und seine beiden Mitfahrenden sind am späten Sonnabend in Aurich in einen Kanal gefahren. Alle blieben laut Polizei unverletzt und konnten sich selbst aus dem Wagen befreien. Der Fahrer sei in einer Kurve geradeaus gefahren, die an einen Kanal grenzte. Der 19-Jährige stand den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt worden.

