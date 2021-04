Stand: 22.04.2021 08:07 Uhr Airbus will Premium Aerotec zurück in den Konzern holen

Der Flugzeugbauer Airbus baut seine Produktion um und fertigt Flugzeugrümpfe künftig wieder selbst. Das teilte der Konzern nach Gesprächen mit Betriebsräten mit. Airbus will eine neue Gesellschaft gründen und in ihr rund 7.000 Menschen beschäftigen, die jetzt bei Premium Aerotec in Bremen, Nordenham und Augsburg arbeiten - sowie bei Airbus in Stade und Hamburg. Die Zulieferer-Tochter Premium Aerotec soll zum größten Teil in den Konzern integriert werden. Airbus spricht vom größten Umbau der Produktion seit mehr als einem Jahrzehnt.

