Stand: 13.03.2023 06:37 Uhr Acht Verletzte bei Unfall auf der A27 im Landkreis Cuxhaven

Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 bei in Hagen im Bremischen im Landkreis Cuxhaven sind acht Menschen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr Bremerhaven mit. Demnach war am Sonntagabend ein Auto mit einem Fahrzeug kollidiert, das auf dem Pannenstreifen abgestellt war. Dieses wurde daraufhin offenbar auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kollidierte dort mit einem weiteren Auto. Eine Frau wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Sieben weitere Insassen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Wegen der großen Zahl der Verletzten wurde die Unfallstelle von zahlreichen Einsatzfahrzeugen aus Bremerhaven und den Landkreisen Cuxhaven und Osterholz angefahren. Die A 27 war in Richtung Cuxhaven etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.03.2023 | 07:30 Uhr