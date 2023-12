Stand: 12.12.2023 09:22 Uhr Abgebranntes Van-Ameren-Bad in Emden erhält Spende

Das abgebrannte Van-Ameren-Bad in Emden hat eine Spende aus dem Erlös des Gezeiten-Benefizkonzerts erhalten. Das Konzert spielte 11.000 Euro ein, wie der Verband Ostfriesische Landschaft mitteilte. Die erste Vorsitzende des Fördervereins van-Ameren-Bad, Gudrun Schöttes, erhielt einen entsprechenden Scheck in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek. Er wurde von der Ostfriesischen Landschaft, dem Lions Club Emden und dem Bauverein Neue Kirche überreicht, die das Benefizkonzert organisiert hatten. In der Nacht zum 11. Juli war ein Feuer im Van-Ameren-Bad ausgebrochen, zwei mutmaßliche Brandstifter wurden festgenommen. Der Schaden lag bei rund zwei Millionen Euro. Durch Spenden konnte das Bürgerbad rund zwei Wochen nach dem Brand wieder öffnen. Bis zur neuen Saison im Mai 2024 soll das abgebrannte Gebäude wieder aufgebaut sein.

