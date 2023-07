Nach Brand in Freibad Emden: Notbetrieb durch Spenden geplant Stand: 13.07.2023 09:14 Uhr Nach dem Brand im Van-Ameren-Bad in Emden sind bei einer Spendenaktion knapp 160.000 Euro zusammengekommen. Dank der Hilfswelle könnte das Bürgerbad schon in diesem Jahr wieder öffnen.

Seit 30 Jahren wird das Van-Ameren-Bad als Bürgerbad betrieben. Ein Förderverein stemmt die Kosten ohne größere öffentliche Gelder. Das Becken hat der Verein erst kürzlich saniert. Der Zuspruch der Menschen nach dem Brand im Freibad sei riesig, sagt die Sprecherin des Fördervereins. "Wir werden angerufen, wir kriegen Mails, wir kriegen Kommentare über die sozialen Medien: Alle wollen helfen." Viele Freiwillige wollen sich am Wiederaufbau beteiligen. Auch Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) hatte Hilfe angekündigt. Außerdem gibt es große Beteiligung an einer Spendenaktion. Bis Mittwochabend waren knapp 160.000 Euro eingegangen, wie auf der Website für den Spendenaufruf zu sehen ist.

Kann Freibad schon in diesem Jahr wieder öffnen?

Gestartet hat die Aktion Nils Luittiens, der als jahrelanger Stammgast des Bürgerbades große Teile seiner Kindheit dort verbracht hat. "Das ist natürlich ein Schock, wenn man 30 Jahre in dem Förderverein ist und früher als Kind in den Sommerferien jeden Morgen um 6 Uhr hier war, wenn der Opa an der Kasse saß", sagte Luittiens. Auch dank seiner ins Leben gerufenen Aktion ist der Förderverein optimistisch, das Freibad noch in dieser Saison wieder öffnen zu können. Denn da verschiedene Versicherungen beteiligt sind, kann es dauern, bis von dieser Seite Gelder fließen.

Hochschule plant Spendenlauf

Weitere Spendenaktionen wurden gestartet oder sind in Vorbereitung. Die Hochschule Emden-Leer plant im September einen Spendenlauf für das Bürgerbad. Man arbeite seit Jahren eng mit dem Förderverein zusammen, sagte Benny Breuer, Leiter des Hochschulsports. Seit Anfang des Jahres gebe es ein gemeinsames Schwimmangebot. Deswegen wolle man sich nun gegenseitig unterstützen.

Gebäude gilt als einsturzgefährdet

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, ist das Gebäude einsturzgefährdet und kann aktuell nicht betreten werden. Spezialkräfte müssen es jetzt zunächst absichern, damit der Sachverständige und der Brandermittler es inspizieren können. Frühestens am kommenden Montagnachmittag soll ein Gutachten vorliegen.

Möglichst bald soll ein Notbetrieb starten

Die Untersuchungen wirken sich auch auf die Wiederaufbaupläne aus: Erst wenn die Polizei das Gelände freigibt, kann sich der Förderverein einen genauen Überblick über die Lage verschaffen - zum Beispiel darüber, ob die Schwimmbadtechnik noch einwandfrei funktioniert. Zunächst sollen Container als Übergangslösung aufgestellt werden und dann möglichst bald der Notbetrieb starten, damit die Kinder ihre Schwimmkurse so bald wie möglich fortsetzen können, teilte der Förderverein mit.

Van-Ameren-Bad: Umkleide und Kassen zerstört

Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag gegen 4 Uhr ausgebrochen. Ein Gebäude, in dem sich Umkleidekabinen und die Kasse befanden, wurde zerstört. Technik und Becken wurden nicht beschädigt. Die Brandursache ist unklar. Eine Sprecherin des Fördervereins sagte gegenüber dem NDR in Niedersachsen, am Van-Ameren-Bad seien Einbruchsspuren entdeckt worden. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben "mit Hochdruck" und befragt Anwohner und Zeugen. Sie hat den Verdacht auf Brandstiftung bislang aber nicht bestätigt.

