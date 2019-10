Stand: 10.10.2019 12:47 Uhr

"AIDAnova": Meyer Werft testet Brennstoffzellen

Auf dem Kreuzfahrtschiff "AIDAnova" sollen künftig Brennstoffzellen getestet werden. Das teilte die Papenburger Meyer Werft am Donnerstag mit. Der für das Jahr 2021 geplante Praxistest erfolge im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojektes "Pa-X-ell2", hieß es. An diesem beteiligen sich neben der Meyer Werft unter anderem die Bremer Lürssen Werft und das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR).

Weniger Emissionen bei der Energieerzeugung

Laut Meyer Werft sollen die Zellen ab 2021 im Realbetrieb auf der "AIDAnova" genutzt und im Hinblick auf ihre Energieeffizienz ausgewertet werden. Brennstoffzellen werden mit Wasserstoff betrieben und könnten an Bord emissionsärmer Energie erzeugen als bisher, hieß es. Erste Tests hätten gezeigt, dass die Brennstoffzellen eine Lebensdauer von 35.000 Betriebsstunden erreichen können, so die Werft. Bislang werden die Brennstoffzellen auf der Ostseefähre "Mariella" und an Land getestet.

Förderung vom Bundesverkehrsministerium

Die Meyer Werft hat die "AIDAnova" gebaut und Ende 2018 an die Reederei AIDA Cruises abgeliefert. Die "AIDAnova" ist weltweit das erste Kreuzfahrtschiff, das komplett mit dem umweltfreundlicheren Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) angetrieben werden kann. Das Projekt "Pa-X-ell2" ist Teil des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) und wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert.

