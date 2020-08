Stand: 19.08.2020 14:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A29: Pferd fällt aus Anhänger und stirbt

Auf der Autobahn 29 bei Oldenburg ist am Vormittag ein Pferd aus einem Anhänger gefallen. Es verletzte sich offenbar so schwer, dass es beim Wiederverladen starb. Ein Tierarzt konnte das Pferd nicht retten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Ahlhorn zwischen Oldenburg-Ohmstede und Kreuz Oldenburg-Ost zeitweise gesperrt. Die Sperrung wurde inzwischen aufgehoben.

