Stand: 12.07.2022 07:16 Uhr A28 bei Leer: Frau stirbt nach missglücktem Überholmanöver

Bei einem missglückten Überholmanöver auf der Autobahn 28 in Ostfriesland ist eine junge Frau am Montag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 32-Jährige gegen 16.30 Uhr in der Nähe von Leer einen Laster überholen, übersah beim Wechsel auf die linke Spur aber einen anderen Autofahrer, der in die gleiche Richtung fuhr. Die 32-Jährige kollidierte mit dem anderen Pkw, stieß gegen den Laster und fuhr dann in die Leitplanke. Wie die Polizei in Leer mitteilte, erlag die junge Frau trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 52 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Autobahn war Richtung Bottrop fünf Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 50.000 Euro.

