Stand: 07.02.2023 10:27 Uhr A1 bei Oyten: Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 72 Jahre alter Lkw-Fahrer hat am Montag ein Stauende auf der A1 bei Oyten (Landkreis Verden) übersehen. In der Folge kollidierte er mit einem weiteren Lastwagen. Der 72-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Lkw blieb laut Polizei unverletzt. Beide Lastwagen wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Die A1 in Fahrtrichtung Münster wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

