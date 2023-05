Stand: 02.05.2023 07:21 Uhr A28 zwischen Kreyenbrück und Osternburg voll gesperrt

In Oldenburg wird heute ab 8 Uhr die A28 zwischen den Anschlussstellen Kreyenbrück und Osternburg in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt. Der Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrbahndecke. Die Autobahn AG empfiehlt Reisenden, über das Autobahnkreuz Oldenburg Nord in Richtung Bremen zu fahren. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mittwoch, 10. Mai, dauern.

