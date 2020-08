Stand: 25.08.2020 15:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

55 Kilo ungekühlte Hähnchen: Transporter gestoppt

Spezialisten der Verkehrsüberwachung haben am Dienstag einen Transporter auf der Autobahn 1 Richtung Osnabrück gestoppt. Nach Polizeiangaben beförderte der Fahrer 55 Kilogramm Grillhähnchen, ohne dass das Fahrzeug über Kühlaggregate verfügte. Ein Lebensmittelkontrolleur stellte fest, dass die vorgeschriebene Transporttemperatur bereits überschritten war und ordnete an, die leicht verderbliche Ladung zu entsorgen. Auf den Fahrzeugführer wartet nun ein empfindliches Bußgeld. Die Ware sollte an einen Imbiss in Niedersachsen ausgeliefert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.08.2020 | 15:30 Uhr