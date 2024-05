Stand: 23.05.2024 07:50 Uhr 450.000 Kubikmeter Sand: Langeoogs Strand wird aufgespült

Auf Langeoog sollen noch im Mai die Vorarbeiten für die anstehende Strandaufspülung starten. Die Baustelle werde eingerichtet, teilte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mit. Vor der Schutzdüne am Pirolatal werden die ersten benötigten Spülrohre verlegt. Die sollen ab Juli dazu dienen, Sand, der vor Langeoog gewonnen wird, per Spülleitung an den Strand zu pumpen. Langeoog hatte, wie andere Ostfriesische Inseln, während der letzten Sturmflutsaison eine Menge Sand verloren. 450.000 Kubikmeter neuer Sandsollen in diesem Jahr dazu beitragen, dass Langeoog auch künftig vor Sturmfluten geschützt ist.

Weitere Informationen Ostfriesische Inseln: Nach der Sturmflut-Saison fehlt Sand Das Land unterstützt die Inseln beim Wiederaufbau der Strände. Laut Wirtschaftsministerium stehen 700.000 Euro bereit. (18.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.05.2024 | 06:30 Uhr