Ostfriesische Inseln: Nach der Sturmflut-Saison fehlt Sand Stand: 17.03.2024 18:49 Uhr Niedersachsens Landesregierung unterstützt die Ostfriesischen Inseln beim Wiederaufbau von weggespülten Badestränden. Laut Wirtschaftsministerium stehen dafür bis zu 700.000 Euro bereit.

Die Inseln Norderney, Baltrum und Wangerooge hatten das Land bei einer Inselkonferenz Mitte Februar darum gebeten, ihnen nach der Sturmflutsaison beim Instandsetzen der touristischen Infrastruktur zu helfen. Laut Wirtschaftsministerium liegen entsprechende Förderanträge nun bei der landeseigenen NBank vor - sie sollen jetzt mit "hoher Priorität" bearbeitet werden, hieß es.

Norderney, Baltrum und Wangerooge teilen sich 700.000 Euro

Sowohl Norderney als auch Baltrum und Wangerooge planen Sandaufschüttungen mit Kipplastern. Laut Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs (SPD) fehlen an den Stränden der Insel Zehntausende Kubikmeter Sand. "Nachdem die Sturmflutsaison im vorletzten Winter relativ ruhig verlief, hat der 'Blanke Hans' in dieser Wintersaison deutliche Spuren an unseren Stränden hinterlassen", so der Inselbürgermeister. Vor allem an der "Weißen Düne" sei es schlimm. Sollte dort kein Sand aufgefahren werden, wäre ein touristischer Betrieb im Sommer dort nicht möglich.

Wangerooge: Hauptbadestrand fast komplett weggespült

Auf Wangerooge haben die Winterstürme den Hauptbadestrand nahezu komplett weggespült. Zudem wurde durch die Stürme Müll in den Dünen freigelegt. "Das ist eine ziemliche Katastrophe", sagte die Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Rieka Beewen. Ihren Angaben nach fehlen auf der Insel knapp 80.000 Kubikmeter Sand - sie zu ersetzen, kostet laut Beewen schätzungsweise rund 400.000 Euro. Ab Ende März soll neuer Sand per Kipplaster aufgefahren werden.

Baltrum: Keine Verlegung des Badestrandes

Rund 60.000 Kubikmeter Sand fehlen am Badestrand von Baltrum, schätzt der Bürgermeister der kleinsten Ostfriesischen Insel, Harm Olchers (parteilos). Vor allem Sturmtief "Zoltan" habe im Dezember am Nordstrand viel Sand abgetragen. Die Insel sucht nun Unternehmen, die diesen Sand im April und Mai mit Kipplastern vom Oststrand, wo er gelandet, wieder an den Nordstrand bringen. Bis dahin gebe es weniger Platz, um beispielsweise Strandkörbe für den Badestrand aufzustellen, sagte Olchers. Den Badestrand weiter nach Osten zu verlegen, sei jedoch weder umsetzbar noch finanzierbar.

Borkum: "Loopdeelenweg" betroffen

Die größte Ostfriesische Insel Borkum hat ebenfalls Sand verloren. "Borkum ist von der Sturmflut-Saison betroffen und leider haben wir an allen Strandbereichen größere Sandmengen verloren", teilte Daniela Kastrau, Marketingleiterin der Nordseeheilbad Borkum GmbH mit. Neben den Stränden ist demnach vor allem der "Loopdeelenweg" betroffen, ein Holzdielen-Rundweg, dessen Grundlage in Teilen weggespült wurde.

Sandverluste am Langeooger "Pirolatal"

Auf Langeoog gibt es laut Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos) vor allem am "Pirolatal" Sandverluste. Dafür sei der Küstenschutz zuständig, sagte Horn. Aus Erfahrungen der vergangenen Jahre könne sie sagen, dass voraussichtlich der Hundestrand und ein angrenzender Strandabschnitt teilweise verlegt werden müssten.



Die Insel Spiekeroog ist laut Bürgermeister Patrick Kösters (parteilos) dagegen vergleichsweise glimpflich durch die Wintersturm-Saison gekommen. Das hat demnach auch mit der Lage des Hauptbadestrandes zu tun: Er befindet sich etwa in der Mitte der Insel - und nicht im Westen, wo Wind und Wellen besonders stürmisch sein können.

NLWKN will Schutzdünen auf Langeoog und Wangerooge verstärken

Während für die Badestrände auf den Inseln die jeweiligen Gemeinden zuständig sind, hat der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bereits an einigen Inseln Handlungsbedarf für den Küstenschutz festgestellt. Laut Behörde sollen in diesem Jahr voraussichtlich auf Langeoog und Wangerooge Schutzdünen wieder verstärkt werden. Die Sturmflut-Saison mit Herbst- und Winterstürmen dauert von Oktober bis April.

