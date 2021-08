Stand: 26.08.2021 07:37 Uhr 42-Jährige nach Unfall in Friesoythe gestorben

Eine Autofahrerin ist in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg tödlich verunglückt. Laut Polizei war die 42-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

