40 Zentimeter zu lang: Probleme mit Langeooger Fähranleger Stand: 10.11.2020 18:16 Uhr Die neuen Brücken an den Fähranlegern von Bensersiel und Langeoog sind neu - aber unbrauchbar. Sie sind zu lang. Die Insel hofft nun auf eine schnelle Lösung.

Sie hoffe, dass bis Ende Januar eine Lösung stehe und die Brücken dann endlich in Betrieb genommen werden könnten, so Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos). Grund für die Probleme sind nach Angaben der Gemeinde offenbar Planungsfehler. Das zuständige Planungsbüro habe laut Horn nun mehrere Lösungen vorgeschlagen. Eine in Betracht kommende Variante müsse nun geprüft werden - auch von einem externen Experten für Hafenbau, wie es heißt.

Gepäckstücke können nicht verladen werden

Weil die Brücke, über die künftig eigentlich das Gepäck vom Anleger auf die Fähren transportiert werden soll, zu lang ist, passen die Rollen unter der Brücke nicht in die dafür vorgesehenen Mulden auf den Schiffen, wie Horn erklärte. Daher könnten die Gepäckstücke so nicht verladen werden. Die Schiffe müssten ein Stück zurücksetzen, dann aber passe der Fußgänger-Aufgang nicht mehr.

Frachtschiffe müssen Fähren begleiten

Daher müssen die Fähren nun an anderen Stellen anlegen. Das Gepäck werde vorerst mit Frachtschiffen hinter den Fähren her gefahren, heißt es. Im Sommer seien es acht bis zehn Fähren täglich gewesen, die zusätzlich von einem Frachtschiff begleitet wurden. Allein im Juli und August betrugen die zusätzlichen Ausgaben dafür den Angaben zufolge rund 400.000 Euro.