Stand: 12.11.2021 19:47 Uhr 17-Jähriger ohne Führerschein überschlägt sich mit Auto

Bei Esens im Landkreis Wittmund hat sich ein 17-Jähriger, der ohne Führerschein am Steuer saß, mit einem Auto überschlagen. Laut Polizei war bei dem Unfall am Donnerstagabend auch ein Kind im Wagen. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer war zunächst geflohen. Polizisten konnten ihn jedoch schnell stellen. Bei der Untersuchung des Unfallwagens bemerkten die Beamten, dass zudem falsche Kennzeichen am Auto angebracht waren. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.11.2021 | 19:00 Uhr