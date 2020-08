Stand: 26.08.2020 11:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

16-Jähriger baut Unfall bei Flucht vor Polizei

Im Landkreis Cuxhaven ist am frühen Mittwochmorgen ein 16-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei mit dem Auto seiner Schwester verunglückt. Wie ein Sprecher mitteilte, war der Jugendliche davongerast, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Er kam bei Oberndorf in einer Kurve mit dem Wagen von der Straße ab und überschlug sich. Der 16-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein. Der Schaden am Auto wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.08.2020 | 13:30 Uhr