Stand: 29.01.2022 14:53 Uhr Kilometerlange Menschenkette für Respekt und Menschenwürde

Rund 1.000 Personen haben nach Polizeiangaben am Sonnabend in Cuxhaven Niedersachsens längste Menschenkette gebildet, um für Respekt und Menschenwürde zu demonstrieren. An der Aktion beteiligten sich unter anderem auch Landtags- und Bundestagsabgeordnete, darunter Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) und der Cuxhavener Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD). Mit jeweils einem Corona-konformen Abstand von einer Schal-Länge habe die Kette mehr als zweieinhalb Kilometer weit gereicht, sagte ein Sprecher der Stadt Cuxhaven. An der friedlichen und kreativen Aktion hätten sich alte und junge Menschen beteiligt. Mehr als 70 Organisationen, Vereine, Parteien, Verbände, Firmen und über 300 Einzelpersonen hatten im Vorfeld zu der Aktion aufgerufen.

