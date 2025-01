Stand: 09.01.2025 08:42 Uhr Zeugnis der Geschichte: Uelzen will Stadtmauer ausbessern

Die Stadt Uelzen beginnt in Kürze mit der Sanierung der historischen Stadtmauer. Wie Stadtsprecherin Ute Krüger mitteilte, sollen die Arbeiten in den kommenden Wochen beginnen und sich dann über drei Abschnitte erstrecken. Nach ihren Angaben muss die Mauer unter anderem von Bewuchs befreit und an einigen Stellen ausgebessert werden. Im ersten Teilbereich in der Turmstraße wird demnach auch ein Baum gefällt. Das Wurzelwerk der Esche gefährde die Stadtmauer, heißt es. Als Ersatz sollen nach Abschluss der Sanierung drei Laubbäume gepflanzt werden. Die Gesamtkosten der Sanierung beziffert die Stadt Uelzen mit deutlich mehr als einer Million Euro. Dafür sollen Fördergelder eingeworben werden. Die Uelzener Stadtmauer ist laut Stadt ein herausragendes bauliches Zeugnis der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtgeschichte. Sie genieße als Einzeldenkmal besonderen Schutz und solle für nachfolgende Generationen erhalten bleiben, so Sprecherin Krüger.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Mittelalter Neuzeit