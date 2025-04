Stand: 03.04.2025 19:27 Uhr Säuerlich-süß: "Ontario" ist Apfel des Jahres

Der Apfel "Ontario" ist mit dem traditionellen Pflanzen eines Apfelbaums am Donnerstag im Freilichtmuseum Kiekerberg (Landkreis Harburg) zum Apfel der Jahres 2025 gekürt worden. Eine Jury der Norddeutschen Apfeltage, Umweltschützern und Obst-Experten hat den Apfel gewählt. "Ontario" wurde vor 150 Jahren in Kanada entdeckt und wird für seine lange Lagerfähigkeit geschätzt. Er gilt als Winterapfel und übersteht den Winter bis zum Sommer im kühlen Keller, so der Obstbauer und Apfelexperte Eckart Brandt aus Helmste im Alten Land (Landkreis Stade). Wegen seiner Säure sei er weniger als Essapfel geeignet und werde besonders zum Backen oder für Kompott verwendet. Erst nach langer Lagerung wird laut Brandt die Sorte "Ontario" süß. Die alte Apfelsorte kann unter anderem im Herbst bei den Norddeutschen Apfeltagen erworben werden.

