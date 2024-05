Stand: 07.05.2024 08:45 Uhr Reste der historischen Stadtmauer in Rinteln freigelegt

In der Altstadt von Rinteln (Landkreis Schaumburg) sind Fachleute auf Teile der historischen Stadtmauer gestoßen. Das genaue Alter ist noch nicht bekannt. Möglicherweise stammt sie aus dem 13. Jahrhundert. Damals erhielt Rinteln seine Stadtrechte. Nach Angaben des zuständigen Archäologen Joachim Schween war die Mauer als Wand in ein Gebäude integriert, das abgerissen werden sollte. Bei der näheren Untersuchung wurde festgestellt, dass sich unterhalb der Mauer noch ältere Mauerreste befanden. Diese waren allerdings zur Seite gekippt. Die Mauer sei auf angeschwemmtem Weser-Lehm gebaut worden, der wohl nicht stabil genug gewesen sei. Bei den Arbeiten fanden Schween und sein Team zudem zahlreiche Tonscherben und Geschirrreste sowie Eisenschlacke. Dies spreche dafür, dass an der Stelle eine bisher unbekannte Schmiede stand, so der Archäologe. Alle Fundstücke werden nun dokumentiert und kommen dann ins Museum.

