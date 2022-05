Stand: 10.05.2022 12:09 Uhr Waldbrandgefahr: Bessere Ausrüstung für Heide-Feuerwehren

Die Gefahr von Waldbränden ist in Niedersachsen weiterhin hoch: Im Osten der Region und in Teilen der Lüneburger Heide ist sogar schon die höchste Warmstufe Fünf erreicht. Vor diesem Hintergrund sollen jetzt die Feuerwehren in der Heide besser ausgerüstet werden: Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) will nach eigenen Angaben neue mobile Transportbehälter zum Betanken von Löschfahrzeugen anschaffen. Außerdem werde das Waldbrand-Früherkennungssystem in Lüneburg, das mit Kameras arbeitet, ausgebaut und modernisiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.05.2022 | 13:30 Uhr