Während der Fahrt: Traktor in Seedorf gerät in Brand

In der Gemeinde Seedorf im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist am Donnerstag ein Traktor während der Fahrt in Brand geraten. Laut Feuerwehr war der Fahrer am Nachmittag mit dem Fahrzeug unterwegs, als er plötzlich Rauch aufsteigen sah. Der Mann schaffte es, rechtzeitig an den Seitenstreifen zu lenken und den Traktor zu verlassen. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, brannte das Fahrzeug bereits vollständig. Die Feuerwehr löschte das Feuer zunächst mit Wasser und dann mit Schaum. Die Brandursache steht noch nicht fest. Auch die Schadenshöhe ist laut Feuerwehr noch unbekannt.

