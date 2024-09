Videos im Netz: Durchsuchung bei vier jungen "Motorrad-Posern" Stand: 24.09.2024 17:45 Uhr Wegen sogenannten Motorrad-Posings hat die Polizei mehrere Wohnräume in Uelzen und dem Landkreis Uelzen durchsucht. Die vier Verdächtigen sollen unter anderem Stunts auf Straßen ausgeführt haben.

Die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 23 Jahren sollen laut Polizei ihre Fahrmanöver gegenseitig gefilmt und anschließend über Social-Media-Accounts veröffentlicht haben. Gegen die vier Personen wird unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Zusammenhang mit "Motorrad-Posing" ermittelt. Das Amtsgericht Lüneburg erließ Durchsuchungsbeschlüsse.

Polizei beschlagnahmt Motorräder und Kleidung

Die Beamten stellten nach eigenen Angaben am Donnerstag mehrere Motorräder und ein Leichtkraftrad sicher. Diese sollen nun unter anderem auf unerlaubte technische Veränderungen überprüft werden. Außerdem seien weitere Beweismittel und mögliche Tatbekleidung beschlagnahmt worden, so ein Polizeisprecher. Die Polizei wurde bei den Durchsuchungen unter anderem durch die Arbeitsgruppe Poser unterstützt.

Tödliche Unfälle in den Jahren 2022 und 2023

Seit einigen Jahren fallen laut Polizei in der Region unter anderem in Uelzen, Dannenberg, Lüchow und auch Lüneburg Auto- und Motorrad-Poser auf. "Traurige Höhepunkte waren hier die tödliche Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Pkw im Jahr 2022 in Dannenberg, der an einem Baum endete, sowie ein tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers im Jahre 2023 im Bereich Bad Bevensen", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

