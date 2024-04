Verstärkte Kontrollen: Polizei nimmt Poser ins Visier Stand: 22.04.2024 09:32 Uhr Die Polizei kontrolliert nun regelmäßig Auto-Poser in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen. Hintergrund sind immer mehr schwere Unfälle und Beschwerden von Anwohnern.

Die speziell gegründete Arbeitsgruppe soll neben Auto-Posern auch Motorradfahrer stärker ins Visier nehmen. Nach Angaben der Ermittler prahlen besonders junge Männer immer häufiger mit Videos von riskanten Fahrmanövern in sozialen Medien. Zudem mehren sich Beschwerden von Anwohnern - vor allem in den Nächten der Wochenenden - über übermäßig laute Autos und rücksichtsloses Fahrverhalten, wie es weiter hieß. Auch bei Unfällen fielen hochmotorisierte Wagen immer häufiger auf. "Traurige Höhepunkte waren hier die tödliche Fahrt zweier junger Männer mit einem hochmotorisierten Pkw im Jahr 2022 in Dannenberg, der an einem Baum endete, sowie ein tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers im Jahre 2023 im Bereich Bad Bevensen", teilte die Polizei am Montag mit.

Kontrollen werden fortgeführt

Die Polizei will deshalb mit stärkeren Kontrollen abschrecken. Diese sollen in den kommenden Wochen und Monaten fortgeführt werden. Aber auch durch Gespräche mit der Szene wolle man für die Gefahren sensibilisieren, hieß es von der Polizeiinspektion Lüneburg.

