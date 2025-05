Aufsteiger HSV in Fürth mit der Mission Zweitliga-Meisterschaft Stand: 16.05.2025 13:25 Uhr Der Aufstieg ist sicher, nun soll die "Felge" her: Der HSV möchte bei Greuther Fürth nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga auch die Zweitliga-Meisterschaft klarmachen. Damit hätten die Hamburger für die Aufstiegsfeier am Montag auch etwas in den Händen.

von Tobias Knaack

Spiele des HSV werden seit Jahrzehnten immer auch von musikalischer Folklore begleitet. Und es kommt immer Neues hinzu. Die Band "Abschlach" etwa hat zur Rückkehr in die Bundesliga das Lied "Willkommen zu Hause" produziert.

In sportlich weitaus erfolgreicheren Zeiten hieß einer der Gassenhauer - 1979 von Stefan Hallberg intoniert - "Wer wird Deutscher Meister? HSV". Nach den Liga-Titeln 1982 und 1983 sogar zeitweise umgewandelt in "Wer ist deutscher Meister? HSV".

Weitere Informationen News-Blog HSV: Fokus auf Fürth - Selke kann Torschützenkönig werden Sowohl die Männer als auch die Frauen des HSV haben die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Am Montag steigt die große Rathaus-Party. Der News-Blog zum Doppel-Aufstieg. mehr

HSV am Sonntag in Fürth

Das ist lange passé, gute 45 Jahre später aber stellt sich - eine Spielklasse darunter - vor dem letzten Saisonspiel der Hamburger am Sonntag in Fürth (15.30, im NDR Livecenter) in leichter Abwandlung zumindest die Frage: Wer wird deutscher Zweitlige-Meister - der HSV oder der 1. FC Köln?

Die Fans, das war nach dem 6:1 über den SSV Ulm 1846 und dem feststehenden Aufstieg rund um das Volksparkstadion aus Boxen und Mündern zu vernehmen, haben vor der großen Aufstiegs-Sause am Montag (ab 17 Uhr im TV und im Livestream bei NDR.de) Lust darauf, vom Team auch eine Trophäe präsentiert zu bekommen.

Im Aufstiegs-Jubeltaumel und in Vorfreude auf etwas "Habhaftes" waren am vergangenen Samstagabend jedenfalls angepasste Versionen des alten HSV-Schlagers zu hören. Denn schließlich gibt es seit 2009 auch für die Meisterschaft im Unterhaus eine Schale - gerne "Felge" oder "Radkappe" genannt.

Weitere Informationen HSV-Aufstieg in die Bundesliga - Für viele eine gefühlte Meisterschaft Die Hamburger sind zurück in der Beletage des deutschen Fußballs. Für viele Anhänger ist das der größte Erfolg, den sie mit dem Club erleben. Auch für den Autor. mehr

Gewinnen die Hamburger, sind sie Zweitliga-Meister

Die Lust auf "Hardware" ist bei Mannschaft und Verantwortlichen nicht minder groß als bei den Anhängern. "Die Meisterschaft ist ein Thema, das uns wichtig ist. Ich denke, alle im Verein möchten gern ein Foto mit der Zweitliga-Schale in den Händen haben", sagte Claus Costa, Direktor Sport.

Stürmer Robert Glatzel will "einmal noch alles geben. Die Schale müssen wir uns holen - und dann gemeinsam feiern". Und für Linksverteidiger Miro Muheim ist klar: "Wir wollen die drei Punkte." Denn die Rechnung ist einfach: Gewinnt der HSV, ist er Zweitliga-Meister.

Weitere Informationen HSV: Glatzel, Meffert & Co. - Die Unaufsteigbaren sind aufgestiegen Die Hamburger kehren in die Bundesliga zurück - und das mit vielen Spielern, die nach vielen gescheiterten Versuchen über die Jahre schon als unaufsteigbar galten. mehr

Polzin will bestes Team auf den Platz bringen

In allen anderen Fällen kommt es darauf an, wie die noch nicht sicher aufgestiegenen Rheinländer im "Fernduell um die Felge" gegen den 1. FC Kaiserslautern spielen. Aktuell hat der FC einen Punkt weniger auf dem Konto als der HSV - und benötigt für die eigene Rückkehr in die Beletage am Sonntag einen Zähler.

Auf derartige Rechenspiele aber will Trainer Merlin Polzin es aber offenbar nicht ankommen lassen und hat schon durchscheinen lassen, dass er bei den Franken die bestmögliche Mannschaft auf das Feld schicken möchte. Einsatzminuten für Spieler, die zuletzt icht so viel zum Zug gekommen sind und den Verein unter Umständen verlassen? Offensichtlich nachrangig.

Die Partie "seriös" anzugehen, gebietet neben den eigenen Ambitionen vor allem auch die sportliche Fairness. Denn Gegner Fürth steckt noch mittendrin in einem Dreikampf mit Preußen Münster und Eintracht Braunschweig zur Vermeidung von Relegationsrang 16. Auf dem stehen aktuell die Niedersachsen, die den 1. FC Nürnberg zu Gast haben.

Weitere Informationen Hollywood lässt grüßen: Wie Merlin Polzin den HSV verzauberte Der Aufstiegscoach der Hamburger stand früher selbst im Volksparkstadion in der Fankurve. Nun führte er den Traditionsclub zurück in die Bundesliga. mehr

Selke könnte die Torjägerkanone holen

Einer, der - wie immer - auf einen Einsatz brennen dürfte, ist Davie Selke. Denn für den Hamburger Toptorschützen könnte es am Sonntag noch eine persönliche Auszeichnung geben: Der Mittelstürmer, der aktuell bei 22 Treffern steht (vier Tore besser als ein Trio hinter ihm), könnte die Torjägerkanone der 2. Liga holen.

Selke würde damit auf seinen Teamkollegen Glatzel folgen. Der hatte die Auszeichnung in der vergangenen Saison nach drei Toren im letzten Saisonspiel gegen Nürnberg erhalten.

Noch wichtiger als diese Trophäe dürfte aber auch ihm die Zweitliga-Meisterschaft sein. Und dann könnte am Montag auf dem Rathausmarkt sowie in den Straßen der Hansestadt neben dem neueren Liedgut auch die Abwandlung des älteren Hits zu hören sein: "Wer wird Zweitliga-Meister?" Vielleicht der HSV!

Mögliche Aufstellungen:

Greuther Fürth: Noll - Loosli, Quarshie, Itter - Asta, Dietz, Green, John - Klaus, Hrgota - Futkeu

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Schonlau, Elfadli, Muheim - Meffert - Königsdörffer, Reis - Sahiti, Selke, Dompé

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 18.05.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga