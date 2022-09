Stand: 13.09.2022 15:49 Uhr Unterkunft für Ukrainer in Bad Bodenteich öffnet am Mittwoch

Am Mittwoch sollen die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der wieder aufgemachten Unterkunft in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) ankommen. Aktuell ist dort Platz für 500 Menschen - mehr lässt der Brandschutz noch nicht zu. Langfristig sollen in der ehemaligen Bundesgrenzschutz-Kaserne bis zu 800 Menschen beherbergt werden können. Nach fünf bis zwölf Tagen sollen sie an die Kommunen vermittelt werden, wo sie dann eine Wohnung bekommen. Zur Zeit kommen am Drehkreuz Laatzen noch gut 220 Ukrainerinnen und Ukrainer pro Tag an. Im März und April waren es rund 650 pro Tag. Trotzdem sind die Plätze für ukrainische Geflüchtete in Niedersachsen nach gut sieben Monaten Krieg mittlerweile knapp. Die reaktivierte Unterkunft in Bad Bodenteich soll daher vor allem die anderen Aufnahmestellen entlasten, heißt es von der Landesaufnahmebehörde.

