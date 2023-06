Stand: 30.06.2023 14:53 Uhr "Unser Dorf hat Zukunft": Kirchboitzen und Auen-Holthaus gewinnen

Das Dorf Kirchboitzen, ein Stadtteil von Walsrode (Landkreis Heidekreis), hat beim bundesweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. Als eines von sieben Dörfern wurde es beim 27. Bundeswettbewerb am Freitag mit "Gold" ausgezeichnet. Es erhält ein Preisgeld von 15.000 Euro. Auen-Holthaus (Landkreis Cloppenburg) gewann neben acht weiteren Dörfern in Deutschland Silber und erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. "Unsere Dörfer und ländlichen Regionen haben Zukunft! Die Menschen vor Ort haben sich ganz unterschiedlich den Herausforderungen in ihren Gemeinschaften gestellt und ihre Vorstellungen von einem attraktiven Dorfleben verwirklicht", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Freitag. Sein Ministerium ehrt mit dem Wettbewerb bürgerschaftliches Engagement und will damit positive Entwicklungen in ländlichen Regionen sichtbar machen. Rund 1.110 Dörfer nahmen an dem Wettbewerb teil - darunter 117 aus Niedersachsen.

