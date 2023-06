Stand: 15.06.2023 10:06 Uhr Kirchboitzen will Zukunfts-Dorf werden

Mit dem Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" sucht das Bundeslandwirtschaftsministerium nach lebendigen, aktiven und lebenswerten Dörfern in Deutschland. Unter den 22 Bundes-Finalisten ist auch Kirchboitzen im Heidekreis. Dazu besucht die Jury das 600-Seelen-Dorf. Drei Stunden haben die Kirchboitzer Zeit, um ihr Dorf zu präsentieren. Sie wollen zeigen, wie sich die Menschen für ihr Dorf einsetzen, gemeinsam anpacken und Ideen umsetzen. Sie präsentieren dann zum Beispiel den Gasthof im Dorfzentrum. Der stand kurz vor dem Aus, weil die Betreiberin keinen Nachfolger finden konnte. Die Kirchboitzer gründeten eine Genossenschaft, kauften und sanierten den Gasthof. Mittlerweile ist der Hof verpachtet und weiter in Betrieb. Am 30. Juni wird bekannt gegeben, welche Dörfer ausgezeichnet werden.

