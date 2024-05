Stand: 07.05.2024 06:10 Uhr Feuerwehr im Wendland: Erste Frau zur Ortsbrandmeisterin gewählt

Alexandra Göttlicher wurde als erste Frau im Wendland zur Ortsbrandmeisterin in Lensian (Landkreis Lüchow-Dannenberg) gewählt. Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr hatten sich ihre Kameraden einstimmig für sie entschieden. Die Familienmutter ist seit 2001 Feuerwehrfrau. Schon davor wollte sie in die Freiwillige Feuerwehr eintreten, war als Frau damals aber unerwünscht. Das hat sich mittlerweile geändert, sagt Göttlicher: "Ich habe immer den Rückhalt aus der ganzen Kameradschaft gehabt." Am Dienstag tritt sie offiziell ihren Dienst als erste und einzige Ortsbrandmeisterin im Wendland an.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min