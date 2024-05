Stand: 06.05.2024 09:48 Uhr 150.000 Euro Schaden durch Scheunenbrand am Heidemuseum

Bei dem Feuer am Wochenende im Heidemuseum Rischmannshof in Walsrode ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei Heidekreis am Montag mit. Bei dem Brand in der Nacht zu Samstag war eine mit Reet gedeckte historische Wagenremise aus Holz vollkommen zerstört worden. Die Scheune stand gegenüber dem Freilichtmuseum Rischmannshof. Das Feuer war laut Polizei im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Brandermittler seien noch vor Ort, hieß es. Laut Feuerwehr war der Brand gegen 4 Uhr gemeldet worden. Man habe verhindern können, dass die Flammen auf einen angrenzenden Wald übergriffen, so ein Sprecher. Weil bereits früh Einsturzgefahr bestand, mussten Teile der Scheune mit einem Bagger abgetragen werden, um Glutnester zu erreichen. Einige eingelagerte Exponate konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2024 | 13:00 Uhr