Unfall mit Pferdekutsche: Polizei sucht nach Pick-Up Fahrer

Nach einem Kutschenunfall im Landkreis Stade mit fünf Verletzten sucht die Polizei nun nach einem Pick-Up Fahrer. Bei dem Unfall waren die Pferde in Panik geraten, die Kutsche überschlug sich und brach auseinander. Kurz vor dem Unfall am vergangenen Freitag soll dem Gespann in der Gemarkung Agathenburg ein Pick-Up Truck mit Anhänger entgegengekommen sein - das hatten Zeugen berichtet. Der Fahrer dürfte den Unfall danach nicht bemerkt haben und war weitergefahren. Er wird nun als Zeuge gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

