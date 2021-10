Tragödie: 87-Jähriger gesteht Tötung seiner dementen Ehefrau Stand: 26.10.2021 17:24 Uhr Vor dem Landgericht Lüneburg hat ein 87-jähriger Mann gestanden, seine gleichaltrige Frau erstochen zu haben. Sein Anwalt verlas zum Prozessauftakt am Dienstag eine entsprechende Erklärung.

Demnach habe der ebenfalls pflegebedürftige Mann seine bettlägerige und demente Frau im Mai 2020 getötet, weil er Angst hatte, sich nicht mehr ausreichend um sie kümmern zu können. Die Tat selbst sei eine "kurze Entscheidung" gewesen, sagte der 87-Jährige selbst vor Gericht und bekräftigte: "Ich habe sie erlöst." Seinen Aussagen zufolge lebten beide 50 Jahre zusammen - die letzten drei Jahre in der Wohnung eines Seniorenheims im Landkreis Lüneburg.

Anklage wegen Totschlag

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Senioren Totschlag vor. Laut Anklage stach er mit einem 21 Zentimeter langen Küchenmesser mindestens elf Mal auf das Gesicht und den Hals seiner Ehefrau. Anschließend habe er das Messer gegen sich selbst gerichtet, sich dabei aber nur leicht verletzt.

Urteil könnte schon Mittwoch fallen

Am Mittwoch soll ein Gutachten über den Gesundheitszustand des Angeklagten verlesen werden. Auch soll Pflegepersonal des Seniorenheims im Landkreis Lüneburg angehört werden, in dem das Ehepaar zum Tatzeitpunkt lebte. Das Gericht hat insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte aber bereits am Mittwoch fallen.

87-Jähriger ist blind

Da der 87-jährige Angeklagte erblindet ist und im Rollstuhl sitzt, dürfte er kaum haftfähig sein. Dementsprechend könnte er zwar zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden - diese würde aber wahrscheinlich nicht vollstreckt.

