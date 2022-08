Stand: 23.08.2022 17:47 Uhr Tötungsdelikt in Bad Fallingbostel - Verdächtiger schweigt

Knapp zwei Wochen nach einem tödlichen Angriff auf eine 24 Jahre alte Frau in Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) schweigt der 34-jährige Tatverdächtige weiterhin zu allen Vorwürfen. Das hat die Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag mitgeteilt. Die Frau hatte einen zweijährigen Sohn, der nun bei anderen Familienmitgliedern lebe, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR. Der Tatverdächtige sei der Lebensgefährte der Frau und der Vater des Kindes. Die Frau starb noch am Tatort.

