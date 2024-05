Tag des Wanderns: Zentraler Aktionstag in Rotenburg Stand: 14.05.2024 06:48 Uhr Wandern ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Zum Tag des Wanderns am Dienstag in Rotenburg (Wümme) macht sich der Wanderverband für Demokratie stark.

Jedes Jahr findet der Tag des Wanderns an einem anderen Ort statt, nun das erste Mal auch in Niedersachsen. In Rotenburg (Wümme) sollte es bei der Zentralveranstaltung fünf Sternwanderungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden geben. Bundesweit finden über 450 Veranstaltungen statt. Die Schirmherrschaft in Rotenburg übernimmt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Stellvertretend wird Daniela Behrens (SPD), Ministerin für Inneres und Sport, für ihn in Rotenburg zu Gast sein.

Ehrenamtliche machen Wandertourismus möglich

Die Wanderungen zum Aktionstag finden in den Nordpfaden statt. Diese werden von ehrenamtlichen sogenannten Wegepaten und Wegmeldern gepflegt. Sie sichern und verbessern die Ausschilderung und Markierung der Wanderwege. Die Ehrenamtlichen sollen den Angaben zufolge bei der Zentralveranstaltung im Mittelpunkt stehen: "Ohne die Wegepatinnen und -paten sowie weiterer privater Unterstützung wären die Pflege und der Unterhalt der Nordpfade für denLandkreis Rotenburg kaum zu stemmen", sagt Ministerpräsident Weil. Ohne ihren Einsatz würde "unserer Gesellschaft Entscheidendes fehlen".

Wanderverband für Demokratie und Menschenrechte

Zum Tag des Wanderns positioniert sich der Deutsche Wanderverband (DWV) für demokratische Werte: "Klare Haltung für Vielfalt, Demokratie und gegen Extremismus". Der Wandersport bringt dem DWV zufolge Menschen unterschiedlicher Lebensweisen und Hintergründe zusammen und fördere den interkulturellen Austausch. Daher ruft der Verband alle Menschen dazu auf, sich für demokratische Werte und Menschenrechte einzusetzen.

Weitere Veranstaltungen in ganz Deutschland

Der Tag des Wanderns fand 2016 erstmals bundesweit statt, organisiert und gegründet vom DWV. In Anlehnung an das Gründungsdatum des DWV im Jahre 1883 findet der Aktionstag jährlich am 14. Mai statt. Er will damit für das Wandern werben und auch gezielt junge Menschen für die Bewegung in der Natur begeistern. Über alle Veranstaltungen in ganz Deutschland informiert der DWV online.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.05.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Freizeitsport Wandern