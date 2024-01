Stand: 31.01.2024 15:09 Uhr Rotenburg wird 2024 die Wander-Hauptstadt Deutschlands

Rotenburg richtet in diesem Jahr im Mai die zentrale Feier für den Tag des Wanderns aus. Die Stadt ist damit 2024 die Wander-Hauptstadt Deutschlands. Das gab der Deutsche Wanderverband bekannt. Die Region stehe stellvertretend für all die Regionen in Deutschland, die ohne Berge zahlreiche Wanderfreunde anziehen. Das Interesse sei geweckt worden, als dort das Wanderwege-Netz "Nordpfade" eingerichtet wurde. Das sind 24 gut ausgeschilderte Rundwanderwege, die sich durch den gesamten Landkreis ziehen. Die "Nordpfade" werden von den Menschen vor Ort, aber auch von Wanderfans aus den nahen Großstädten Hannover, Bremen und Hamburg genutzt. Schirmherr der diesjährigen Veranstaltung ist Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Am Tag des Wanderns am 14. Mai werden rund 450 Veranstaltungen in allen 16 Bundesländern angeboten. Sie sollen die Vielfalt dieses Sports zeigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min