Stand: 28.02.2022 08:51 Uhr Stichwahl um Bürgermeisteramt in Visselhövede nötig

Um den Bürgermeisterposten in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) neu zu besetzen, geht es am 13. März in die Stichwahl. Bei der Nachwahl am Sonntag konnte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit der Stimmen gewinnen. Am 13. März nun werden der parteilose Einzelbewerber André Lüdemann und sein Kontrahent Jürgen Dunecke von der CDU noch einmal antreten. Dabei hatte der 42 Jahre alte Lüdemann fast schon die 50-Prozentmarke geknackt: Er erhielt 49,70 Prozent der Stimmen und ist damit in zwei Wochen wohl der aussichtsreichere Bewerber um das Bürgermeisteramt. Die Wahl war nötig geworden, weil bei der eigentlichen Abstimmung im September ein Kandidat gewählt wurde, der kurz vorher seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Da waren die meisten Briefwahlstimmen aber schon abgegeben.

Weitere Informationen Visselhövede: Gewählter Bürgermeister tritt Amt nicht an Aus gesundheitlichen Gründen verzichtet Gerald Lutz. Deshalb kommt es innerhalb von sechs Monaten zu einer Neuwahl. mehr

